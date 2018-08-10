Острые продукты - идеальный выбор в жару

В жаркую погоду специалисты рекомендуют есть острую пищу для охлаждения организма, ускорения обмена веществ примерно на 20%, сжигания калорий за счет вырабатываемого тепла и укрепления иммунной системы, передает The Daily Mail. За остротой продуктов вроде перца чили стоит соединение капсаицин.



Оно присоединяется к рецепторам TRPV1 в ротовой полости, которые отсылают в мозг предупреждающие сигналы об опасном повышении температуры. То есть эти рецепторы не предназначены для выявления капсаицина. Они призваны обезопасить человека от ожогов. Автоматически при контакте с острым соединением тело начинает себя охлаждать - потеть, пригонять кровь к лицу, усиливать слезоотделение. На вкусовые рецепторы капсаицин не влияет.



Несмотря на неприятные ощущения, некоторые люди даже ощущают эйфорию после острой пищи, так как капсаицин заставляет выделяться эндорфины (снимают боль и дают ощущение счастья) и дофамин (важен для работы системы награды). Правда, со временем человек становится менее чувствительным к острому.



Кстати, капсаицин способен уменьшить аппетит. Как показали исследования, добавляя к закуске острый соус, добровольцы съедали за обедом примерно на 200 калорий меньше обычного. А еще в остром перце - основном источнике капсаицина - есть витамины А и С, помогающие укрепить иммунитет. К тому же, острые продуты производят антимикробный и противовоспалительный эффект подобно ибупрофену.

