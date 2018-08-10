Неверно подобранное белье может сделать мужчину бесплодным

Врачи советуют: мужчинам стоит носить более широкие брюки и белье, если они хотят повысить качество своей спермы и выровнять гормональный фон, передает BBC. Исследование 656 мужчин показало: тот, кто выбирал трусы-боксеры, имел на 25% больше сперматозоидов, чем мужчина, носивший сильно обтягивающее белье.



Медики объясняют позитивный эффект более низкими температурами в районе половых органов. По сути, просто немного подкорректировав гардероб, можно решить проблемы с фертильностью. Не секрет, что процесс производства сперматозоидов очень чувствителен к температурам выше 34 градусов по Цельсию. А более свободное белье и одежда позволяют за счет снижения температуры повысить число подвижных сперматозоидов на 33%.



Но на форму сперматозоидов и качество ДНК данный фактор не влиял. Правда, ученые также установили: уровень фолликулостимулирующего гормона (командует яичкам производить сперматозоиды) был на 14% снижен у мужчин, носивших более свободное нижнее белье. То есть организму не требовалось активировать гормональную систему для компенсации снижения числа сперматозоидов.

