В Ужгороде арестовали организатора поджога офиса Союза венгров

Одного из организаторов поджога здания Общества венгерской культуры 8 августа задержали в Днепропетровской области. А в четверг, 9 августа, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.



"9 августа 37-летнему подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.



Как сообщалось, в Ужгороде в ночь с 26 на 27 февраля подожгли офис Общества венгерской культуры.Пожаром была уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров.



Ранее в Польше задержали организаторов первого поджога здания Союза венгров.

