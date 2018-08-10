Цены на нефть снова пошли вверх после обвала в среду

В четверг, 9 августа, цены на нефть повысились после резкого падения накануне. Трейдеры сочли его чрезмерно низкими в связи с сохраняющимися ожиданиями сокращения поставок нефти из Ирана из-за американских санкций.



Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по Киеву выросла на $0,3 (0,42%) - до $72,58 за баррель, передает Интерфакс.



Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,09 (0,13%) - до $67,03 за баррель.



По итогам торгов в среду обе марки подешевели более чем на 3% на данных о менее значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США и неожиданном росте запасов бензина.



Негативом для рынка также стали новые сигналы усиления торгового спора США и Китая: Пекин в среду объявил о введении с 23 августа 25%-ной пошлины для товаров американского экспорта общим объемом $16 млрд, зеркально отреагировав на действия Вашингтона.



Нефть все-таки не вошла в список американских товаров, ввоз которых будет обложен повышенной пошлиной, однако аналитики и трейдеры считают неизбежным ее включение в подобный список в дальнейшем, пишет Dow Jones.



"Я думаю, вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится, - сказал глава Petromatrix Оливье Якоб. - Sinopec уже сокращает закупку американской нефти".



Потенциал снижения цен на нефть, однако, ограничен ожидаемым сокращением поставок на мировой рынок из Ирана: многие покупатели иранской нефти уже ищут альтернативные источники поставок, отмечают эксперты.



При развитии ситуации по наихудшему сценарию, Иран сократит поставки нефти на 1,5-2 млн баррелей в сутки (б/с) в результате санкций, прогнозирует аналитик PVM Тамаш Варга.

