Интернет-голосование на выборах в РФ могут внедрить к 2021 году

Внедрение интернет-голосования на выборах в России может начаться к федеральной избирательной кампании 2021 года, считает член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев.



"С учетом масштабов территории Российской Федерации нам надо выходить на интернет-голосование... Я думаю, что, может быть, к следующей федеральной избирательной кампании в 2021 году в Государственную Думу восьмого созыва мы сможем что-то сделать", - сказал Лихачев журналистам на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.



По его словам, "вопрос упирается в безопасность голоса".



"Надо, чтобы не потеряли голос ни одного человека", - сказал представитель ЦИК.



Лихачев также привел в пример опыт Швейцарии и Эстонии, в которых уже внедрена система интернет-голосования на выборах.



Возможности системы "мобильный избиратель", позволяющей голосовать на выборах без открепительных удостоверений по месту пребывания, необходимо распространить для голосования россиян, находящихся за рубежом, считает Лихачев.



"Я рассчитываю <...> концепцию "мобильного избирателя" распространить за рубеж. У нас сегодня на консульском учете в российских загранучреждениях состоит около 4 млн человек. Нам кажется важным, чтобы эти избиратели <...> могли иметь легальные условия для голосования", - сказал Лихачев.



По его словам, система "мобильный избиратель" хорошо зарекомендовала себя на прошедших президентских выборах и стала востребованной на предстоящих выборах в единый день голосования, 9 сентября.



"Мобильный избиратель" показал что при хорошей организации мы получаем более широкую реализацию избирательного права. На сегодняшний день по Российской Федерации в рамках подготовки к единому дню голосования заявления подали более 59 тыс. человек в разных регионах РФ. <...> Цифры, я думаю, будут увеличиваться", - пояснил представитель ЦИК.



Ранее сообщалось, что система "мобильный избиратель" к единому дню голосования в 2018 году будет усовершенствована по сравнению с единым днем голосования 2017 года и президентскими выборами 18 марта. В частности, решено расширить срок подачи обычных заявлений - завершать прием заявлений за три дня до дня голосования вместо пяти и тем самым сократить срок оформления специальных заявлений.

