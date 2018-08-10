Медведев: новые санкции США будут "объявлением экономической войны"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможные санкции США против России можно будет считать объявлением экономической войны, и РФ нужно будет на это реагировать. Об этом сообщает УНН.



"Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - заявил Медведев.



Напомним, госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа. Администрация США будет выполнять закон, согласно которому против России должны быть введены санкции из-за отравления 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, однако не сообщает, следует ли ожидать второй волны предусмотренных этим нормативно-правовым актом ограничений.

