В Новой Зеландии запретят полиэтиленовые пакеты

В Новой Зеландии с июля 2019 будут запрещены одноразовые полиэтиленовые пакеты. С таким заявлением выступила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает телеканал RNZ.



Указано, что объявление она сделала на пляже Лайоло-Бей в Веллингтоне.



"Мы используем сотни миллионов одноразовых пластиковых пакетов - целые горы пакетов", - заявила Ардерн.



Эти полиэтиленовые пакеты в результате загрязняют прибрежную и морскую среду и наносят серьезный ущерб всем видам морской фауны.



"И все это при том, что есть реальная альтернатива для потребителей и бизнеса", - подчеркнула премьер.



По словам Ардерн, она раньше недооценивала масштаб проблемы, а также то, насколько жителей Новой Зеландии волнует эта проблема.



"Самая большая проблема, по поводу которой я получаю письма от граждан, - это пластик. Причем эти вопросы приходят от детей. Я буквально получаю сотни и сотни писем", - сообщила она.



Теперь правительство Новой Зеландии разработает поэтапный план отказа от одноразовых пакетов, а также определит, какие типы изделий будут запрещены.



Власти страны считают, что программа по постепенному обязательному отказу от полиэтиленовых пакетов обойдется дешевле и будет более эффективной, чем введение штрафов.



Запрет также распространится на так называемые «биоразлагаемые» пластиковые пакеты, потому что если их не перерабатывать специальным образом, они распадаются только на более мелкие пластиковые частицы, но не превращаются в компост.



Отмечается, что жители Новой Зеландии могут направить свои предложения правительству о запрете до 14 сентября.

