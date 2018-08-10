Суд закрыл "дело Кернеса"

Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.



"Суд постановил: уголовное производство по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича,... Блинника Виталия Дмитриевича,... Смицкого Евгения Николаевича закрыть в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу", - говорится в решении, озвученном А.Антоновым на заседании суда в пятницу.



Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Полтавской области в течение 7 дней со дня его оглашения.

