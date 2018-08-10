Порошенко распорядился заняться подготовкой послания президента к Раде

Президент Украины Петр Порошенко поручил главе своей администрации Игорю Райнину руководить подготовкой проекта ежегодного послания главы государства к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении страны.



Как сообщает сайт президента в пятницу, соответствующее распоряжение П.Порошенко подписал 9 августа.



Согласно распоряжению, И.Райнин возглавит рабочую группу по подготовке послания, а за методическое и научное обеспечение подготовки проекта документа будет отвечать заместитель рабочего группы, советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.



Рабочая группа в двухнедельный срок определит структуру и график подготовки проекта послания, содержание необходимых материалов и за два месяца подготовит и представит на рассмотрение проект послания и сборник статистических материалов к нему.

