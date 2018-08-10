В Венесуэле арестовали 10 подозреваемых в покушении на Мадуро

В Венесуэле правоохранители арестовали 10 подозреваемых в покушении на президента страны Николаса Мадуро.



Всего, как заявил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль, в покушении на Мадуро подозреваются 25 человек.



Среди задержанных, в частности, Арранис Габриэль Валера Руис, который руководил одним из беспилотников, а также Хуан Карлос Монастериос, который координировал действия участников покушения в венесуэльской столице Каракасе.



Также был арестован Янин Перния Коронель, который был у них водителем, и Брайан де Хесус Оропеза Руис, который руководил вторым беспилотником. Оба они были задержаны венесуэльскими правоохранительными органами, когда пытались сбежать в Колумбию.



Кроме того, в числе арестованных владелец магазина Хосе Элой Ривас Диас, который передавал участникам нападения на Мадуро средства, электронные чипы и технику, а также помогал им найти жилье, поставлял продовольствие и передал беспилотники.



Министр внутренних дел Венесуэлы отметил, что все участники покушения учились на ферме в колумбийском муниципалитете Чинакоте.



Ранее Мадуро заявлял, что к недавнему покушению на него причастно правительство Колумбии.



По его словам, у власти Венесуэлы есть доказательства причастности к покушению Колумбии и, в частности, Хуана Мануэля Сантоса, который покидает пост президента страны.



Напомним, попытка покушения на Мадуро произошла 5 августа, на церемонии празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, в президентской ложе взорвались несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате ранения получили семь военных. Сам Мадуро не пострадал.



Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка под названием Фланелевые солдаты (Soldados de Franela). В Twitter они отметили, что два беспилотника, нагруженные взрывчаткой C-4, должны были попасть в президентскую ложу, однако "дроны были сбиты снайперами почетного караула".

