Зарплаты в "Динамо": реальные и нереальные
Государственная фискальная служба начала проверку «Динамо» Киев на основании подозрений, что низкие официальные зарплаты футболистов и тренерского состава могут не совпадать с реальными, пишет Украинская правда.
В пресс-службе ГФС сообщили журналистам, что фискальная служба направила данные о низких официальных зарплатах в офис крупных плательщиков, где зарегистрирован киевский клуб, на проверку.
После рассмотрения этих данных офисом крупных плательщиков, «Динамо» получит официальный запрос и будет обязано объяснить, в чем причина таких низких официальных зарплат.
На предоставление объяснений у ФК «Динамо» будет две недели. Затем ГФС решит, проводить ли внеплановую документальную проверку.
Напомним, ранее Украинская правда сообщала, опираясь на зарплатную ведомость «Динамо», что официальные зарплаты в клубе очень малы и могут не совпадать с реальными. Так, зарплаты футболистов составляют всего от 13 до 20 тысяч грн в месяц. При этом в июле футболист «Динамо» Гонсалес месяц назад заявлял, что клуб платит ему 110 тысяч долларов ежемесячно. Согласно же зарплатной ведомости, по состоянию на январь 2018 года, футболист получал 18,56 тысяч грн.