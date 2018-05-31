Зарплаты в "Динамо": реальные и нереальные

Государственная фискальная служба начала проверку «Динамо» Киев на основании подозрений, что низкие официальные зарплаты футболистов и тренерского состава могут не совпадать с реальными, пишет Украинская правда .

В пресс-службе ГФС сообщили журналистам, что фискальная служба направила данные о низких официальных зарплатах в офис крупных плательщиков, где зарегистрирован киевский клуб, на проверку.

После рассмотрения этих данных офисом крупных плательщиков, «Динамо» получит официальный запрос и будет обязано объяснить, в чем причина таких низких официальных зарплат.

На предоставление объяснений у ФК «Динамо» будет две недели. Затем ГФС решит, проводить ли внеплановую документальную проверку.