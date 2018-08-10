Кернес ожидал оправдательного приговора

Мэр Харькова Геннадий Кернес ожидал оправдательного приговора после судебного рассмотрения дела о похищении двух активистов Евромайдана в 2014 году.



"Ожидал оправдательного приговора", - сказал он журналистам после решения Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела.



"Я понял это постановление таким образом, что производство прекращено в связи с тем, что прокуроры систематически не являлись в зал судебного заседания в назначенное время и судья расценил это как систематическую неявку", - пояснил Г.Кернес.



Он называет дело, рассматривавшееся 4 года, сфальсифицированным и политически мотивированным. "Это все фальсификация… и могу доказать, что это фальсификация", - сказал мэр Харькова.



Г.Кернес отмечает, что рассчитывал на вынесение оправдательного приговора по делу. "Если честно, я рассчитывал на оправдательный приговор. Потому что на протяжении трех с небольшим лет здесь, в этом зале судебном, мы могли видеть всех свидетелей и всех, кто хотел показать что-либо. Ни один свидетель ничего не сказал. Доказательств не было", - сказал он.



По словам мэра Харькова, в конце судебного процесса "себя некрасиво повели адвокаты потерпевшей стороны в унисон вместе с прокурорами". Это было явно видно… Но неявка – это должна быть причина, веская причина", - подчеркнул Г.Кернес.



Он заявил, что на решение суда будет подана апелляция, но текст постановления будет изучаться прежде чем можно будет говорить об удовлетворении вынесенным решением. "Понятное дело, что будет апелляция. Я думаю, мы тоже будем смотреть с точки зрения всего текста, и в процессе изучения текста будем говорить удовлетворены или не удовлетворены, какие нормы действующего законодательства были привлечены для решения этого вопроса. Будем смотреть. Пока ничего Вам сказать не могу", - сказал Г.Кернес.



Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.



2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.



26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.



2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

