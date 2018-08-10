Азовское море может стать плацдармом для дальнейшей экспансии РФ - Турчинов

Военно-политическое руководство России рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.



Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения ООС, сообщает пресс-центр СНБО.



Он отметил, что наращивание российского военного присутствия сочетается с грубым нарушением международного морского права в Азовском море.



Доказательствами этого является незаконное строительство Керченского моста и рост количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов.



"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - подчеркнул Турчинов.



По его словам, одним из наиболее угрожающих направлений на Донбассе остается Мариупольский, "где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".



Таким образом, на крайнем юге зоны ООС сохраняется стабильно высокое количество обстрелов украинских позиций и военных провокаций со стороны оккупантов.

