Из-за забастовка пилотов Ryanair отменены сотни авиарейсов

Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в пятницу проводят забастовку в пяти европейских странах, отменены 400 авиарейсов, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.



Отмены рейсов в Германии, Швеции, Ирландии, Бельгии и Нидерландах, как ожидается, затронут в общей сложности примерно 50 тыс. человек.



Отмечается, что эта забастовка станет самой масштабной в истории авиакомпании Ryanair.



Забастовка пилотов связана с недовольством условиями работы и оплаты.



Между тем ранее на этой неделе председатель профсоюза пилотов Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair не проявляет конструктивных намерений, направленных на достижение соглашения с пилотами. Он также возложил ответственность за забастовку на руководство авиакомпании.



Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96% опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

