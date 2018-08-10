Саудовская Аравия купила акции Tesla

В этом году Саудовская Аравия приобрела по разным оценкам от 3 до 5% акций компании Tesla. Это сделало государство одним из крупнейших акционеров производителя электромобилей. Стоимость сделки оценивается в $2-3 млрд, сообщает Financial Times.



Деньги, которые страна потратила на сделку, принадлежат суверенному фонду богатства Саудовской Аравии - государственному инвестиционному институту.



Отмечается, что таким образом страна продолжает стратегию перехода экономики от нефтяной зависимости.

