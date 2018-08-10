Шахматы включены в школьную программу в Узбекистане

Организация пилотного обучения шахматам в рамках обязательной школьной программы предусмотрена указом, подписанным президентом Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.



"Документ принят в целях дальнейшей популяризации шахмат как вида спорта, развивающего интеллект и мыслительный процесс человека", - сказали в пресс-службе.



С предложением "об организации пилотного обучения учащихся 150 общеобразовательных школ шахматам в рамках обязательной школьной программы" ранее выступили Министерства народного образования, физической культуры и спорта, а так же Федерации шахмат Узбекистана. В этой связи будут утверждены учебные программы по обучению в школах шахматам.



Федерации шахмат Узбекистана по согласованию с Министерством народного образования рекомендовано утвердить программу мер, предусматривающую поэтапный охват всех общеобразовательных школ республики обучением шахматам, подготовку высококвалифицированных тренерских кадров, укрепление материально-технической базы шахматных клубов и шахматных классов общеобразовательных школ.