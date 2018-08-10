«Интер» посвятит эфир Станиславу Ростоцкому – гениальному режиссеру, защищавшему Украину

10 августа исполняется 17 лет со дня смерти выдающегося режиссера Станислава Ростоцкого. Как режиссер он снял 14 фильмов, написал сценарии к 9. Самые известные фильмы Ростицкого – «Белый Бим Черное ухо» и «А зори здесь тихие…» – были номинированы на американскую кинопремию «Оскра» как лучшие иностранные фильмы.



В 20-летнем возрасте Ростицкого призвали на войну. Его корпус освобождал от фашистов Ровенскую область. В районе Дубно в феврале 1944 он получил тяжелое ранение ног и почти сутки пролежал в болоте. Все это время продолжался бой, и товарищи не могли ему помочь. Один из них отобрал у Ростоцкого автомат, чтобы тот не застрелился, ведь от боли молодой солдат уже намеревался пустить в себя пулю. Санитары вынесли Станислава с поля боя, но ногу парню спасти не удалось – ее ампутировали до бедра. Позже мало кто догадывался, что у режиссера протез: он ловко передвигался, скакал на лошади, танцевал и почти никому не рассказывал о своем ранении.



Пережитые ужасы войны он показал в фильме «А зори здесь тихие». Картина, рассказывающая об одном из бесчисленных эпизодов самой страшной в истории войны, получилась настолько проникновенно трагической, что не могла оставить равнодушным ни отечественного, ни зарубежного зрителя. Кастинг на главные роли в фильме проходил очень тяжело. Ростоцкий крайне придирчиво отбирал претендентов, отсмотрев за все время несколько сотен актрис.



Ростоцкому стоило огромных усилий уговорить актрис сниматься в сценах обнаженными. Девушки долго отказывались, но уступили уговорам режиссера. Были отсняты сцены в бане, а также еще одна сцена, во время которой девушки-зенитчицы загорали на брезенте. Художественный совет «Мосфильма» потребовал исключить сцены из картины, первую Ростоцкому удалось отстоять, а вот второй эпизод пришлось удалить.



Сам Ростоцкий об этой работе рассказывал: «Меня вытащила из боя женщина. На своих руках. Она была доброволкой, воевала на фронте до победы. Красивая женщина и очень хороший человек. После войны вышла замуж, у нее было двое прекрасных детей. Но погибла она все равно от войны. Рак мозга, который, естественно, связан с тем, что она пережила. На фронте ее звали Аня Чегунова, потом она стала носить фамилию мужа - Бекетова. Она не видела картину «А зори здесь тихие...» - к тому времени уже ослепла. Я привез ее на студию и во время показа рассказывал, что происходит на экране... Таким образом, она сумела ее «посмотреть». Аня знала, что я в огромной степени снимал этот фильм как благодарность ей и как благодарность всем тем женщинам, которые помогли многим бойцам остаться в живых».



11 августа «Интер» посвятит эфир памяти выдающегося режиссера. В этот день телеканал покажет его лучшие художественные фильмы.



В 8:00 – военная драма «Майские звезды», состоящая из четырех новелл. События картины происходят в Праге в мае 1945 года, в первые мирные дни после окончания войны.



В 10:00 – мелодрама «Дело было в Пенькове» о жизни в послевоенном селе.



В 12:00 – мелодрама «Доживем до понедельника» с Вячеславом Тихоновым в главной роли. Лента могла не дойти до зрителя: чиновники из Госкино посчитали историю о школьном учителе, переживающем сложный период, слишком острой и требовали запретить съемки. Спасло картину лишь то, что авторы сняли ее в рекордные сроки – за 3,5 месяца. И показали делегатам Всесоюзного съезда учителей, которые восторженно встретили картину.



В 14:10 – двухсерийная военная драма «А зори здесь тихие…», снятая по одноименной повести Бориса Васильева. Картину о женщинах на войне посмотрели более 66 миллионов человек.

