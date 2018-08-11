Коля Серга готовится стать папой?

Накануне премьеры нового морского сезона шоу «Орел и решка», который стартует на телеканале «Интер» в конце августа, ведущий Коля Серга провел тревел-встречу с поклонниками проекта и ответил на самые интересные онлайн-вопросы телезрителей.



На протяжении двух часов известный музыкант и телепутешественник рассказывал о популярных курортах в разных уголках мира, о работе с новой ведущей Алиной Астровской и о том, какие сюрпризы ожидают зрителей в новом сезоне шоу «Орел и решка». Захватывающие истории путешествий, лайфхаки заядлого дайвера, яркие впечатления, которыми делился Коля, погрузили присутствующих в жаркую и солнечную атмосферу «Морского сезона».



«Орел и решка» – это проект не о путешествиях со ста долларами или с «золотой картой», – говорит телеведущий. – Это проект о любви к жизни, о приключениях и о новой информации, которая к тебе постоянно приходит в каждом новом городе. Бюджетное ли это путешествие или отдых с неограниченным бюджетом – это всегда новые впечатления. А у них нет цены. Они бесценны».



Во время встречи Коля Серга рассказал о местах, которые больше всего его впечатлили во время съемок «Морского сезона». Это необычный подводный ресторан-аквариум на Мальдивах и одно из лучших в мире мест для дайвинга в Красном море. «В Дахабе (Египет) есть уникальное место – Голубая дыра (от англ. Blue Hole). Это подводная вертикальная пещера на расстоянии 10 м от берега. Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. Сюда приезжают дайверы со всего мира, которым нужны большие глубины и красота подводного мира».



Поклонников программы интересовало буквально все: на какую максимальную глубину погружался ведущий без акваланга, какое самое странное блюдо доводилось пробовать, готов ли посвятить проекту «Орел и решка» всю жизнь и куда еще мечтает поехать. «Очень хочу побывать в Мачу-Пикчу, увидеть кипящую лаву, познакомиться с традициями разных племен, увидеть китов. Мне есть еще что посмотреть вместе с «Орлом и решкой», – заверил телеведущий.



Также Коля Серга назвал три вещи, которые обязательно берет с собой в дорогу. Это гимнастические снаряды, книги и маска для плавания. А еще рассказал о необычных сувенирах, которые привозит из путешествий: «Эту идею я подсмотрел у редактора программы «Орел и решка», которая из разных стран везет книги сказок для своих будущих детей. Мне эта идея очень понравилась. Теперь я тоже возвращаюсь домой со сказками».



На вопрос, правда ли, что у ведущего много детей в разных странах мира, Коля Серга пошутил: «Да, это правда. У меня 9 детей: 2 мальчика, 3 девочки, а какого пола остальные дети – даже не знаю».



Конечно же, прозвучал вопрос и о соведущих: с кем Коле больше нравилось вести программу – с Региной Тодоренко, Машей Гамаюн или Алиной Астровской? «С каждой из них по-разному, у каждой из них есть свой уникальный взгляд на мир, – поделился молодой человек. – Ведение – это всегда синергия. Это как комбинация цветов: два разных цвета могут дать третий либо усилить один из имеющихся цветов. В этом и заключается прелесть. Уникальность Алины Астровской в том, что она очень глубокая личность. Информацию из окружающего мира она берет размеренно и переваривает основательно, поэтому у нее есть глубина мысли. Плюс она очень красивая девушка, что тоже важно для «Морского сезона». А кроме того, с Алиной мы знакомы очень давно, еще со времен участия в проекте «Фабрика звезд», поэтому мы очень легко нашли общий язык».



Под конец встречи Коля Серга заинтриговал анонсом нового сезона тревел-шоу «Орел и решка»: «В «Морском сезоне – 2» у нас будет другая ведущая, другие страны, другие моря и океаны и, конечно, другой я – эволюционировавший. Будет круто, поверьте мне на слово!»



Увидеть эволюционировавшего Колю Сергу и его новые приключения в компании Алины Астровской телезрители смогут уже в конце августа на телеканале «Интер» – в проекте «Орел и решка. Морской сезон – 2».

