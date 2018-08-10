Супрун рассказала о пользе пробежек

Исследователи анализировали стиль жизни 55 тысяч человек в течение 15 лет и определили, что бег продлевает жизнь на 3 года.



Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.



По ее словам, дело в кардионагрузке, которую дает бег. Минимальная полезная доза физической активности - это 5-10 минут каждый день в комфортном темпе. Можно делать пробежку на большие расстояния, если это не вызывает проблем.



"Чем ниже уровень активности, тем выше риск смертности по любой причине. Именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей. Для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижался на 45%, а преждевременной смертности - на 30%", - рассказала врач.



Если времени на бег нет, Супрун советует активно проводить каждую свободную минуту.

