В ЕС обеспокоены состоянием здоровья Сенцова

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выразил в пятницу от имени ЕС обеспокоенность по поводу состояния здоровья находящегося в заключении в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая.



"Согласно сообщениям, состояние здоровья г-на Сенцова быстро ухудшается. Мы надеемся, что Россия предоставит ему необходимое лечение в условиях квалифицированных медицинских учреждений в соответствии с предварительным решением Европейского суда по правам человека от 25 июля", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике.



"Европейский союз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться на (Крымском - ИФ) полуострове и все незаконно задержанные в России и на Крымском полуострове граждане Украины будут незамедлительно освобождены", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.



Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме.



С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники О.Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Со своей стороны ФСИН сообщает, что угрозы жизни заключенного нет.

