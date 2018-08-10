Выборы ускорят запуск работы ВАКС – директор НАБУ

Избирательный процесс в Украине ускорит запуск работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), а фигуранты дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ускорят процесс рассмотрения в судах, чтобы не быть подсудными антикоррупционному суду, допускает директор НАБУ Артем Сытник.



"На сегодняшний день есть закон... Не считаю, что это та стадия, когда можно сказать, что уже победа. Самый серьезный шаг - имплементация этого закона", - сказал А.Сытник на брифинге в пятницу в Киеве.



По его словам, сложно прогнозировать, когда именно ВАКС начнет свою работу. "Скажу только одно: то, что Украина входит в избирательный период, возможно, будет содействовать тому, что этот суд будет запускаться как можно быстрее, потому что надо что-то рассказывать избирателям", - выразил мнением директор НАБУ.



Также он не исключил, что фигуранты дел, которые находятся в судах, "будут ускорять рассмотрение в судах". Директор НАБУ пояснил, что, по имеющейся информации, фигуранты дел "очень боятся этого еще не созданного института" - антикоррупционного суда".



"Думаю, что сторона защиты по многих делам сейчас просто начнет форсировать события в судах, и это будет очень интересно наблюдать, кто будет делать ставку на нынешние суды, а кто все-таки будет пытаться перетянуть дела в новосозданный антикоррупционный суд", - подытожил А.Сытник.



Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о ВАКС (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.



Вместе с тем общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обратила внимание на положение, согласно которому апелляции в делах НАБУ, которые уже рассматривают суды, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в ВАКСе.



18 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) всех подследственных ему дел со дня начала его работы.



Очередные парламентские и президентские выборы запланированы в Украине на 2019 год.

