Укрзализныця готова остановить сообщение с Россией

Укрзализныця готова прекратить сообщение с Россией, если власти примут такое решение. Об этом говорится в ответе компании на запрос газеты Сегодня. Отмечается, что в компании готовы выполнять "любое решение сверху". Также в УЗ заявили, что с каждым годом число пассажиров, следующих из Украины в Россию, сокращается. По данным компании, в 2017 году поездами Укрзализныци в Россию было перевезено 900 тысяч украинцев. Этот показатель в пять раз меньше, чем в 2013 году, отметили в компании.



Также подчеркивается, что тенденция к уменьшению пассажиропотока сохраняется. За семь месяцев 2018 года в Россию поездами Укрзализныци съездили 454,1 тысяч украинцев, что на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года.



В компании отметили, что сейчас между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования Укрзализныци, три - Железной дороги Молдовы, и по одному - РЖД и Азербайджанских железных дорог.

