Турчинов: В Украине проходит испытание новое оружие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об испытаниях новой 155-мм самоходной гаубицы, которую назвали "Богданой".



"Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня", - рассказал он на Житомирском полигоне Вооруженных сил Украины, сообщает в пятницу пресс-служба СНБО.



По словам А.Турчинова, специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 км.



Секретарь СНБО также отметил, что новая самоходная гаубица имеет "натовский 155-мм калибр". "Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии", - акцентировал он.



Стандартам НАТО также соответствуют система управления пушкой и технология ее изготовления - на украинских оборонных предприятиях.



"Оружие получило очень хорошее девичье имя – "Богдана", и я советую врагам Украины хорошо запомнить его", - подытожил А.Турчинов.

