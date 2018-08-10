Амосова с подельниками пытаются с помощью взяток и симулирования болезней уйти от ответственности за свои коррупционные преступления

Уволенная с должности ректора Национального медицинского университета им. О. Богомольца Катерина Амосова, вместе с проректором ВУЗа по административно-хозяйственной деятельности Александром Никитюком для избежания ответственности за свои преступления симулируют болезни.

Об этом сообщает Антикор, отмечая: в текущее время Амосова «лечит» перелом одной из ног, а Никитюк – гнойное воспаление аппендикса.

При этом замечается: Никитюка прибегнуть к таким действиям побудило готовящееся для него правоохранителями оглашение подозрения, о котором он узнал «благодаря своим связям» – «Впрочем, в поисках убежища он «нарвался на решительное нежелание медиков подвергаться риску во имя его спасения и подставляться под правоохранителей из-за его непонятно, откуда взявшейся болезни».

«В связи с этим в одной из больниц доктора, решив придать делу естественный вид (а может, и чтобы банально потроллить), заявили, что или они его режут в нужном месте и кладут в стационар, либо в Киеве еще больниц много – пусть ищет. А Никитюк возьми, да и согласись. Поэтому врачи, будучи интересными личностями, придумали ему гнойное воспаление аппендикса – и начали героически проректора спасать», – акцентирует издание.

Вместе с тем, подчеркивается, после того, как в больницу к Никитюку для оглашения подозрения пришли правоохранители, «он притворился, что едва не умирает и в срочном порядке переселился в реанимацию, куда им хода нет».

В то же время, отмечается, Амосова, «не так давно по той же причине, по которой у Никитюка воспалился аппендикс, «сломавшая» ногу», с целью «вроде как вызволить бывшего подчиненного из «кровавых лап» правосудия, а на самом деле, банально прикрывая себя и мужа» – профессора НМУ Владимира Мишалова, ставшего во главе коррупционных схем жены после ее увольнения из ВУЗа, – пошла к одному из ведущих дело правоохранителей убеждать его в невиновности и Никитюка, и ее с мужем в инкриминируемых им уголовных преступлениях.

«Документальных доказательств всего этого, конечно же, не предоставила, а, вполне вероятно, намекнула на готовность проспонсировать некоторые проекты правоохранителя», – акцентирует издание, добавляя, что Мишалов, в свою очередь, «без громких фраз, собрав со студентов денег, поскребя по сусекам-заначкам», отправился по своему обычаю – «В стиле предводителя бандитской группировки» – к тем же нардепам и чиновника «решать».

«Впрочем, получится ли у них все «порешать» – тот еще вопрос, время покажет. Но судя по всему, и полиция, и прокуратура явно настроены довести это резонансное дело до конца, так что Амосовой и ее верному товарищу Никитику – да и Мишалову с ними – отвечать за свои преступления таки придется», – резюмировало издание.