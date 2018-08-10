«Бабло-энерго-зрада» Гройсмана и Ко?

Честное слово, после недавних слов министра транспорта и инфраструктуры Владимира Омеляна о запрете железнодорожного сообщения с Россией я подумал не только об упадке психиатрии в Украине, но и о том, что если патриотизм у человека есть, то это навсегда, доктора с санитарами вряд ли помогут. Я даже поверил, что эти люди с таким уровнем мозговых девиац... извините, патриотических отклонений и завихрений способны на все и доведут дело до конца. Ан нет. Все, как всегда, решили бабки. Не те, что у подъездов, а те, которых может не оказаться в кошельке.



И которые, следовательно, нельзя будет украсть. Ой, извините, о чем это я, когда говорю о таких кристальных патриотах, – пустить на благо нэньки...



Но как бы там ни было, а Вова-министр, которого Ирина Фарион расово правильно назвала бы «Влодко», сел посчитал и узнал, что только за прошлый год поезд Киев – Москва даже с загруженностью 77% дает прибыль в более 150 млн. грн. в год (5,7 млн. долл.). Не отстают и другие поезда: Одесса – Москва – 98 млн. грн. (3,6 млн. долл.), Киев – Санкт-Петербург – 20 млн. грн. (0,7 млн. долл.). Прибыльными были также поезда в Москву из Хмельницкого, Львова, Ковеля и Харькова. Но их патриотично отменили и... остались без денег. И Омелян пошел на попятную.



Может быть, его ужаснула цена патриотизма в его тупой разновидности – запретов себе во вред, но чтобы и «ворогу» было плохо. По официальной оценке Андрея Пивоварского, предшественника Омеляна в министерском кресле, после остановки в 2015 году авиационного сообщения с Россией пострадали именно рядовые украинцы-пассажиры – их было на запрещенных 100-120 рейсах в неделю 70%. Но влетела и Украина, точнее «Украэрорух», обслуживающий авиасообщение в стране: его потери составили тогда порядка 30 млн. евро в год, а еще 10 млн. долл. потеряла крупнейшая авиакомпания страны «МАУ», которой пришлось повысить цены на другие направления.



После остановки в 2015 году авиационного сообщения с Россией пострадали именно рядовые украинцы-пассажиры – их было на запрещенных 100-120 рейсах в неделю 70%. Но влетела и Украина, точнее «Украэрорух», обслуживающий авиасообщение в стране: его потери составили тогда порядка 30 млн. евро в год, а еще 10 млн. долл. потеряла крупнейшая авиакомпания страны «МАУ», которой пришлось повысить цены на другие направления

Сильно «поднялась» на этом укро-авиабеспределе Белоруссия. После запрета ж/д-сообщения в выигрыше, кроме того, останутся транзитные перевозчики – «Железные дороги Молдавии», у которых 2 поезда (Москва – Кишинев) идут через Киев, а также украинские автоперевозчики. Прозвучало также предложение – запретить и автосообщение. Но кто-то, видимо, все же вызвал врача. Или бухгалтера со счетами...И изощренный патриотизм не дошел до масс. В Кремле, наверное, недоумевали, кто же такой умный помешал выстрелить себе в ногу...Но выяснилось, что в правительстве Владимира Гройсмана, который, как известно, чрезвычайно бурно и визуально «пышается», что он – украинец, не один министр Омелян – такой инициативный, но жадный псевдопатриот, из-за денег не желающий наносить смертельный урон «Рашке». Там, оказывается, все такие. И вот вам еще одно неоспоримое доказательство: по данным Государственной фискальной службы, несмотря на антироссийскую риторику киевских чиновников, Украина продолжает закупать уголь в России. Так, в первом полугодии 2018 года крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Канада. И импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 млрд. долл. (56,6%), из США – 682 млн. долл. (24,9%), из Канады – 182,2 млн. долл. (6,6%). На другие страны пришлось 327,6 млн. долл. По данным госфискалов, в 2018 году по сравнению с прошлым валютные расходы на покупку угля выросли почти в два раза – до 2,744 млрд. долл. (с 1,467 млрд. долл.). И деньги эти пошли «ворогам».Зрада? Сто пудов! Никаких сомнений в этом быть не может. Ни у кого! Вот она в цифрах:Получается, что только один комбат Семен Семенченко многократно зря подставлял свой героический зад под пули, осколки и прочую шрапнель, организовывая всякие там «котлы», а потом и блокаду сепарского угля. А другие герои с простреленными и обмороженными от сидения на холодных рельсах задницами! А сама идея купить билет и назло кондуктору пойти пешком. А «Роттердам-плюс» или шахтерская солидарность из ЮАР, когда негры, не покладая рук, добыли, а настоящие патриоты, не считаясь ни с чем, купили и морем доставили уголь, который не подходит украинским потребителям по своим качествам. Плевать, что не подходит и бесполезен! Главное – не российский, и слезы Путина по этому поводу!Короче, налицо еще одна лютая зрада. Теперь на самом больном месте Украины – на энергорынке. И дело не в том, что энергорынок, торговля нефтью, газом, углем – это основа и источник капиталов всех маломальских украинских олигархов. Дело как раз в том, что Украина такими темпами может его потерять. Потому что обозначит, без чего независимая Украина не сможет обходиться, а Путин туда и ударит. Возьмет да и сам или поезда с углем и нефтью остановит, или краник с газом перекроет. Если уж торговать с ворогом и при этом «нэнэчку» обворовывать на свой карман, то хотя бы меньше шуметь при этом надо. А такие, как Омелян, не понимают, потому и палятся. Ну, вот как, скажите на милость, можно будет завезти тот же уголь, если этот деби... извините, министр и патриот ж/д-сообщение обрежет? Никак! А как же деньги для разворовывания? Где их взять потом?.....И ведь есть же люди, которые пекутся об энергорынке денно и нощно. Тот же гарант нации чем не пример? Взял да и предупредил европейских чинуш и политиканов, что газопровод «Северный поток-2» – это «троянский конь» для европейской энергобезопасности, в котором в Европу вползут Россия и Путин. Его никто и не просил, а он взял да и предупредил. Потому что понимает: если Европа и Путин найдут общий «вась-вась», то газовый рынок Украины вылетит в трубу. Да-да, ту, ржавеющую, которая приходит в негодность от старости, но деньги приносит, шо твоя молодая. И потому сохранить ее надо во что бы то ни стало. А Омелян угрожает, что рельсы перережет. Гройсман же, шо твой такой же зраднык, ему потакает, а не затыкает рот. Что-то тут не так, вы не находите?..