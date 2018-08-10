Оксана Марченко согласилась участвовать в шоу «Танцы со звездами» на «1+1»

Любимица миллионов украинцев Оксана Марченко приняла вызов #танціззіркамиchallenge от Леси Никитюк и передала эстафету певцу Павлу Зиброву. Информация об этом событии появилась в Instagram Оксаны, сообщает «24 канал».



«Друзі, незважаючи ні на що, я вирішила взяти участь в новому сезоні @tanci1plus1 на @1plus1_ua. А тому, безперечно, я приймаю виклик #танціззіркамиchallenge від @lesia_nikituk. У свою чергу, передаю танцювальну естафету екстравагантному артисту, співаку @pavlo_zibrov Ну, що, Пашо, а ти готовий танцювати??!)», — сообщила теледива, а также добавила видео с собственной танцевальной композицией.





