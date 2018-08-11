Эрдоган призвал жителей скупать подешевевшую турецкую лиру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны менять золото и доллары на турецкую лиру, курс которой снижается в течение недели, обновляя исторические минимумы.



«Те, у кого есть доллары или золото под подушками, должны обменять их на лиры у наших банков. Это национальная, внутренняя битва, — заявил Эрдоган, выступая в городе Байбурт на северо-востоке страны. — Это будет ответ моего народа тем, кто ведет против нас экономическую войну».



Вскоре после выступления Эрдогана президент США Дональд Трамп объявил о резком повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий, что вызвало новый обвал курса лиры.



Эрдоган призывает турок не обращать внимания на кампании, направленные против Турции. «Помните, у них есть доллары, а у нас есть народ, наше право и Аллах», — добавил турецкий президент.



10 августа турецкая лира подешевела к доллару за день на 18%. C начала года национальная валюта Турции потеряла более 40% стоимости.



Ослабление национальной валюты происходит на фоне экономического кризиса в стране и ухудшения отношений с США.

