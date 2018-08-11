Сытник: О «жучке» в кабинете Холодницкого знали только 3 детектива НАБУ

Лишь трое детективов Национального антикоррупционного бюро знали, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого установлено тайное прослушивающее устройство.



Об этом в интервью Громадському рассказал директор НАБУ Артем Сытник.



Отвечая на вопрос, как появилось дело в отношении Холодницкого, Сытник сказал: «Было зарегистрировано уголовное производство в Генеральной прокуратуре. И ею было получено разрешение суда на проведение негласных следственных действий. Выполнение этого постановления было поручено детективам НАБУ. И силами оперативно-технического управления и детективами НАБУ это постановление было выполнено. О выполнении этого постановления знало очень ограниченное количество лиц, исключительно из детективов НАБУ».



На уточняющий вопрос, сколько именно людей знали о «жучке», Сытник ответил: «Трое. Грубо говоря, три человека».



«В Генпрокуратуре только знали о том, что есть эта решение. Но как оно выполняется, началось ее выполнение или нет - Генеральная прокуратура об этом не знала. Тогда на определенном этапе была обнаружена эту аппаратура. Тезис о том, что здесь нет ничего криминального, как раз не соответствует действительности. Это наше мнение», - добавил директор НАБУ.

