Маленькие, да удаленькие: 5 преимуществ стиральных машин шириной 40 см

Современные девайсы для дома существенно облегчают быт и позволяют тратить свободное время на себя, а не на рутинные малоприятные занятия. Однако, иногда они невольно становятся причиной небольших неурядиц – так, стиральные машины в маленьких квартирах или домах препятствуют свободе передвижения и приносят дискомфорт обитателями из-за своих внушительных габаритов. Благо, многие производители пополнили арсенал узкоформатными моделями.





О плюсах компактных стиралок

Узнать, какими отличительными характеристиками, помимо компактных размеров, обладает стиральная машина 40 см можно в сети мойо. На сайте представлен актуальный модельный ряд узкоформатных устройств, а также их детальные характеристики и фотоснимки. Почему же стоит задуматься о приобретении девайса для стирки, ширина которого составляет всего 40 сантиметров?

Небольшие модели позволяют экономить место. Производители уже давно научились создавать уменьшенные девайсы для дома без ущерба их качеству и функциональности. Поэтому, стиральные машины шириной 40 сантиметров на «Ура» справляются со своими базовыми задачами и при этом предоставляют возможность более рационального распределения и зонирования свободного пространства. Стильный дизайн. Выглядят компактные стиралки ничуть не хуже, чем их большие «родственницы» – они, как правило, также обладают минималистичным современных дизайном. Однако, «малютки» имеют один существенный козырь – они гораздо лучше вписываются в интерьер, поскольку смотрятся менее громоздкими и массивными. Более доступные цены. Конечно, узкоформатные стиральные машины уступают в цене стандартным моделям несущественно, однако, разница все-таки присутствует. К тому же, среди 40-сантиметровых стиралок есть достаточное количество бюджетных, то есть, доступных для всех желающих, устройств. Полноценный функционал. Как уже упоминалось выше, проиводители урезают только размер «оболочки» стиральных машин, при этом оставляя нетронутыми их функциональными возможностями. Компактные модели могут похвастаться наличием щадящих, скоростных и турбо-режимов стирки. Широкие возможности выбора. Подавляющее большинство разработчиков помимо полноформатных стиральных машин выпускает еще и узкие, предназначенные для ванных комнат небольшой площади, агрегаты.

Посмотреть описания самых популярных стиральных машин шириной 40 сантиметров, а также узнать историю их появления и ознакомиться с базовой памяткой по эксплуатации можно здесь.