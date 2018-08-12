Маленькие, да удаленькие: 5 преимуществ стиральных машин шириной 40 см
Современные девайсы для дома существенно облегчают быт и позволяют тратить свободное время на себя, а не на рутинные малоприятные занятия. Однако, иногда они невольно становятся причиной небольших неурядиц – так, стиральные машины в маленьких квартирах или домах препятствуют свободе передвижения и приносят дискомфорт обитателями из-за своих внушительных габаритов. Благо, многие производители пополнили арсенал узкоформатными моделями.
О плюсах компактных стиралок
Узнать, какими отличительными характеристиками, помимо компактных размеров, обладает стиральная машина 40 см можно в сети мойо. На сайте представлен актуальный модельный ряд узкоформатных устройств, а также их детальные характеристики и фотоснимки. Почему же стоит задуматься о приобретении девайса для стирки, ширина которого составляет всего 40 сантиметров?
- Небольшие модели позволяют экономить место. Производители уже давно научились создавать уменьшенные девайсы для дома без ущерба их качеству и функциональности. Поэтому, стиральные машины шириной 40 сантиметров на «Ура» справляются со своими базовыми задачами и при этом предоставляют возможность более рационального распределения и зонирования свободного пространства.
- Стильный дизайн. Выглядят компактные стиралки ничуть не хуже, чем их большие «родственницы» – они, как правило, также обладают минималистичным современных дизайном. Однако, «малютки» имеют один существенный козырь – они гораздо лучше вписываются в интерьер, поскольку смотрятся менее громоздкими и массивными.
- Более доступные цены. Конечно, узкоформатные стиральные машины уступают в цене стандартным моделям несущественно, однако, разница все-таки присутствует. К тому же, среди 40-сантиметровых стиралок есть достаточное количество бюджетных, то есть, доступных для всех желающих, устройств.
- Полноценный функционал. Как уже упоминалось выше, проиводители урезают только размер «оболочки» стиральных машин, при этом оставляя нетронутыми их функциональными возможностями. Компактные модели могут похвастаться наличием щадящих, скоростных и турбо-режимов стирки.
- Широкие возможности выбора. Подавляющее большинство разработчиков помимо полноформатных стиральных машин выпускает еще и узкие, предназначенные для ванных комнат небольшой площади, агрегаты.
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