В Киеве ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника

Трое неизвестных ограбили столичный ювелирный магазин и застрелили охранника, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.



"Трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем "Пежо". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался", – говорится в сообщении.



Как отмечается, правоохранители ввели специальный оперативный план для розыска и задержания преступников.



В полиции подчеркнули, что сообщение о нападении, которое произошло на ул.Щербакова, поступило в 20.00. На месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы главного и Шевченковского управлений полиции.

