Назначен дополнительный поезд Киев-Львов ко Дню Независимости

Ко Дню независимости Украины по маршруту Киев - Львов - Киев назначен дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" № 755/756. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".



Поезд отходит от платформы в Киеве 23 и 26 августа в 23:31 - и прибывает о Львов в 05:43. Останавливаться он будет на станциях Коростень, Всадница, Орепи и Здолбунов-Южный.



Из Львова поезд отравляется 3 и 26 августа в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18. Остановки предусмотрены на станциях Здолбунов-Южный, Радулин, Коростень.



Начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан рассказал, что к началу осени Укрзализныця планирует разделить все поезда компании на 3 класса - комфорт, стандарт и эконом.



Сейчас "Укрзализныця" находится на финальной стадии реформирования и ждет согласования измннений с Мининистерством инфраструктуры.



По его словам, если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование. Это будет полный пакет услуг.

