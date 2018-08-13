В новой серии "Объясниматоров" Microsoft рассказали об интернете вещей

Компания Microsoft выпустила второй мультипликационный ролик из цикла "Объясниматоры", в котором доступным языком рассказывается, как устроен интернет вещей.



"Интернет вещей способен объединить множество самых разных физических устройств в одну систему, функционирующую на базе облачных технологий, чтобы открыть людям новые возможности, значительно улучшить среду их обитания и повысить производительность буквально во всех областях", – сообщается в блоге компании на сайте N+1.



Сюжет ролика строится вокруг диалога принца и обитающей в башне средневекового замка девушки. Несмотря на этот антураж, они обсуждают интернет вещей и его потенциал. В частности, в видео упоминаются "умные" городские фермы, а также использующие облачные технологии фермы по выращиванию устриц. В конце видео выясняется, что героиня, вопреки ожиданиям принца, не нуждается в спасении.









Напомним, первая серия "Объясниматоров" была посвящена искусственному интеллекту (ИИ). Рассказывающее об ИИ трехминутное видео представляло собой диалог между пользователем и голосовым помощником Cortana, который объяснял владельцу смартфона, что такое машинное обучение и нейросети, а также перечислял некоторые сферы, в которых наиболее активно внедряется ИИ.

