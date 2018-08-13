Низкокалорийные диеты лучше работают на мужчинах

Диеты особым образом влияют не тело человека в зависимости от его половой принадлежности, установили ученые. Как передает РИА "Новости", мужчины быстрее теряют лишний вес при сокращении числа калорий в рационе, чем женщины на низкокалорийной диете. Но это не означает, что нужно бросать попытки уменьшить вес, говорят сотрудники Университета Копенгагена.



В рамках проведенного эксперимента с участием 2000 человек ученые ограничивали калорийность рациона до 930 килокалорий в сутки, при этом, постоянно наблюдая за состоянием добровольцев. В итоге все участники эксперимента в среднем смогли сбросить около 10 килограммов. Это позволило им снизить уровень сахара в крови до нормальных значений.



Однако мужчинам скинуть вес оказалось проще. Они сбросили примерно 11,8 килограмма, а женщины - только от 10 килограммов лишней массы. По словам ученых, мужчины более активно реагировали на диету, чем женщины. Притом, женщины теряли больше мышечной массы и полезного подкожного жира. Параллельно у них эффективнее происходило снижение уровня холестерина.

