Почему рост экономики опасен для Украины?

Власть наступила на мину, заложенную «папередниками». Точнее, экс-министром финансов Наталкой Яресько. Перед выборами надо демонстрировать рост ВВП. А нельзя! Это грозит дополнительными выплатами по реструктуризированному Яресько в 2015 году госдолгу. Она договорилась с кредиторами таким образом, что при росте ВВП выше 3% выплаты увеличиваются еще на 15%, свыше 4% – на 40%. Не случайно прогноз роста ВВП на 2019 год срочно ухудшили с 4% до 3,2%. Но уже поздно – мы все равно попали на деньги.



Проведенную три года назад – в августе 2015 года – реструктуризацию внешнего долга Украины поначалу оценили как грандиозную победу. Еще бы – мы добились списания 20% украинского долга – $3,6 млрд. До сих пор помню статью, которая начиналась словами: “Эта блестящая сделка, проведенная министром финансов Наталкой Яресько, войдет в учебники по экономике”.



Но через несколько дней, когда стали известны детали, зазвучали первые робкие голоса сомневающихся. Передышка до 2019 года и списанные 20% долга были достигнуты высокой ценой. Яресько договорилась, что, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП на 3%; если выше 4% – то выплаты увеличатся еще на 40% превышения показателя ВВП над уровнем в 4% роста. Ну, а в случае прироста ВВП за год ниже 3% дополнительных выплат не будет.



По сути, что, американская министр украинских финансов продала кредиторам (читай – своим землякам) наш будущий экономический рост?! После чего, не получив должности в новом правительстве (после отставки кабинета Арсения Яценюка), с чувством выполненного долга отбыла в “призовую командировку” – спасать Пуэрто-Рико.



В 2015-м, когда подписывалось соглашение о реструктуризации долга, казалось, что такие показатели – несбыточная перспектива, которой никогда не будет. По данным МВФ в 2013 году номинальный ВВП Украины был $178 млрд. В 2014-м он упал до $131 млрд. А в 2015-м из-за троекратной девальвации гривны и вовсе свалился на уровень $83 млрд.



В любом случае, по прогнозам украинских структур, дополнительные выплаты по VRI в целом могут составить около $10 млрд., что чуть меньше, чем втрое превысит сумму списанного долга ($3,6 млрд.). Предсказания МВФ еще беспощаднее: сумма выплат превысит $14 млрд. Это почти в пять раз больше списанного нам куска долга

Яресько уехала, а Украина осталась с долгами. И выплата этих долгов, как известно, наступает в год президентских и парламентских выборов – в 2019-м. Если во второй половине 2018 года правительство должно заплатить не более $3 млрд., то в 2019 году – по оценкам Минфина от $7 млрд., а независимых специалистов – до $9 млрд. Почему-то я больше верю второму мнению.Ловушка, в которую Наталка Яресько загнала Украину, заключается в так называемых условных обязательствах (от слова – “условие”): это специальные ценные бумаги – государственные деривативы, сокращенно VRI, перспективы и сроки выплат по которым зависят от темпов развития экономики Украины. VRI начинают работать при выполнении двух условий: номинальный ВВП должен превысить $125,4 млрд., а рост реального ВВП должен превышать 3%.В 2015-м, когда подписывалось соглашение о реструктуризации долга, казалось, что такие показатели – несбыточная перспектива, которой никогда не будет. По данным МВФ в 2013 году номинальный ВВП Украины был $178 млрд. В 2014-м он упал до $131 млрд. А в 2015-м из-за троекратной девальвации гривны и вовсе свалился на уровень $83 млрд.Поначалу власть жила спокойно, потому что экономика страны демонстрировала мощное падение, которое сменилось вялым и неустойчивым “отскоком”. Но дальше обвал гривны затормозился и курс стал кружить вокруг отметок 25-29 грн./$. Соответственно изменилась и база сравнения. После падения экономики в 2014-2015 годах совокупно на 17% ВВП в 2016-м вырос на 2,3%. В 2017-м эта цифра составила, по официальным данным, 2,1%. Таким образом, удалось отыграть 4,4% от падения.Но 12,6% “падшего ВВП” – еще надо наверстывать. Это понимают не только экономисты от власти, но и пропагандисты от оппозиции. И каждый трактует положение дел по-своему. Как известно, стакан бывает наполовину пустой или наполовину полный. Пиарщикам президента хочется показать, что стакан наполовину полный. Пирщикам премьера — и вовсе, что он переливается через край. Не поймите неправильно, я ни на что не намекаю. Но призываю мыслить трезво.Когда Владимир Гройсман в запале необузданного энтузиазма заявляет, что “Кабінет Міністрів України визначив базовим орієнтиром економічної політики зростання ВВП України на рівні 5-7%,”, он должен понимать, что где-то в Америке в эту минуту алчно усмехаются наши кредиторы.Еще больше меня пугают пиарщики президента, которые ухватились за тезис, что долларовый ВВП Украины за 2017 год вырос на 20,5% – с $93,6 млрд. до $112,2 млрд. и будет расти дальше. И давят на Минэкономразвития, чтобы он научно обосновывал улучшение показателей.Конечно, “плюс 20,5%” – это звучит красиво. Но и стоить нам может слишком дорого. В базовом сценарии "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", одобренном Минэкономразвития 11 июля, написано, что рост номинального ВВП Украины в 2018 году ожидается с $112,1 млрд. долларов в 2017 году до $125,7 млрд. Повторюсь, что дополнительные выплаты по долгу наступают при номинальном ВВП в $125,4 млрд. То есть мы уже попали на деньги!Дальше – больше. Согласно прогнозу Министерства, в 2019 году ВВП может составить $140 млрд., в 2020 году – $149,9 млрд., а в 2021 году – $163,6 млрд. Так и хочется сказать: а может не надо? Мы и основные выплаты по долгу тянем из последних сил, а тут еще и колоссальные бонусы кредиторам от нашей “растущей” на бумаге экономики.Чувствуется, что в Минэкономразвития это понимают лучше, чем в окружении первых лиц. Не случайно свой бравурный прогноз МЭРТ сопроводил предупреждением, что ускорение роста экономики с 3% в 2019 году до 4,1% в 2021 году означает необходимость выплат по VRI, выпущенным при реструктуризации еврооблигаций в 2015 году.Видимо, чувство самосохранения сработало и в других высоких кабинетах. МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2% (когда размер роста ВВП не влияет на выплаты, – автор), но ухудшил прогноз на 2019 год – с 4% до 3,3%. В то же время, по оценкам Всемирного банка, ВВП Украины вырастет на 3,5% в 2018 году и на 4% – в 2019-м и 2020 годах.Дело в том, что МВФ получает статистическую информацию от Нацбанка и Минфина, а Всемирный банк опирается на мнение своих аналитиков, которых еще не предупредили, что блестящие успехи у нас – для внутреннего потребителя (избирателя). А для кредиторов они гораздо скромнее.В любом случае, по прогнозам украинских структур, дополнительные выплаты по VRI в целом могут составить около $10 млрд., что чуть меньше, чем втрое превысит сумму списанного долга ($3,6 млрд.). Предсказания МВФ еще беспощаднее: сумма выплат превысит $14 млрд. Это почти в пять раз больше списанного нам куска долга.