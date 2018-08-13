В Украине за неделю утонули более 80 человек

За минувшие сутки, 12 августа, на водоемах Украины погибли 12 человек, а за всю прошлую неделю – утонул 81 украинец. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 13 августа. "Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей", – говорится в сообщении. При этом удалось спасти 593 человек и 110 детей.



Так, в Житомирской области на водоеме в селе Оленичи Овручского района 16-летний юноша заметил в воде тела двух детей. Парень бросился к пруду, но было поздно. Погибшими оказались два мальчика 2008 года рождения, жители соседнего села Хлопляны.



Сразу четырех утонувших достали из воды за прошедшие сутки в Одесской области. Еще два человека – мужчина 1961 года рождения и девочка 2008 года рождения 12 августа пропали во время рыбной ловли. Их поиски начали спасатели.



Чудом удалось избежать беды в Хмельницкой области. Там 52-летняя женщина и двое детей 9-ти и 11-ти лет оказались в ловушке на Днестре, когда во время прогулки по реке их катамаран сломался и начал тонуть. Их спасла команда местных спасателей, которые с помощью лодки быстро добрались до людей.

