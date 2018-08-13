Экс-командир "Айдара" признал, что вернуть Крым будет сложно

Боевые действия в Крыму надо было начинать еще четыре года назад, теперь отвоевать полуостров значительно сложнее, заявил в интервью каналу "112" депутат Верховной рады Украины и бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.



"То, что уже сейчас мы имеем, что дали достроить Керченский мост — нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед", — пояснил он.



Он подчеркнул, что у "русских больше присутствия в Азовском море, в Черном море". Если же в ситуацию вмешаются другие страны, это может перерасти в полномасштабный конфликт.



Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев по-прежнему считает полуостров своей, временно оккупированной территорией.

