Раскопки на Почтовой площади продолжатся в 2019 после альтернативного укрепления свай

Раскопки на "участке прибрежного городского квартала Средневекового Киева (XI-XIX вв.)" на Почтовой площади в Киеве продолжатся после альтернативного укрепления свай, но не раньше 2019 года, заявили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).



"Город и мы, как управление охраны культурного наследия, переживаем за то, что с теми артефактами, что с ними будет. И если мы будем и дальше затягивать и ничего не делать, то мы можем утратить не только то, что уже раскопано и лежит под открытым небом несколько лет, а и то, что находится в земле, то, что недоработано, то, что нужно спасать", - сказал заместитель директора департамента культуры - начальник управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия КГГА Александр Никоряк на брифинге в понедельник в Киеве



По его словам, на данный момент собираются предложения, каким образом далее проводить исследования и раскопки на данной территории.



"Эта ситуация, которая случилась (подтопление объекта – ИФ), и в связи с тем, что строительные и земельные работы не проводятся ниже отметки 105, которая есть сегодня под плитой, не несет никакой угрозы тем конструкциям, которые уже построены", - сообщил директор КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Максим Калинин.



Он отметил, что для того, чтобы проводить раскопки к отметке 96 необходимо провести альтернативный вариант укрепления свай. М.Калинин добавил, что проект такого укрепления будет разработан до конца текущего года. "Я поддерживаю коллегу, что необходимо как можно быстрее продолжить археологические исследования после того, как сваи будут укреплены альтернативным проектом", - подчеркнул он.



А.Никоряк также подтвердил, что до укрепления свай раскопки на объекте проводиться не будут. "Как сказал коллега, небезопасно углубляться ниже, пока не будет альтернативного укрепления этой площади. После укрепления, туда зайдут археологи", - сказал он.



Что касается прорыва водопровода и подтопления, то, по словам М.Калинина на данный момент проблема локализирована и проводятся роботы по проверке дренажной системы.



Как сообщалось, в ходе реконструкции на Почтовой площади в столице были найдены памятники, имеющие историческую и археологическую ценность. Они датированы XI-XII вв. и свидетельствуют о размещении в этой местности прибрежного городского квартала Средневекового Киева.



5 июля Верховная Рада Украины приняла постановление №8541 о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве.



Проект решения по Почтовой площади предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музей истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.



В начале августа Министерство культуры Украины заявило, что начинает процедуру предоставления Музею на Почтовой площади в Киеве статуса памятника национального значения.



8-9 августа место проведения раскопок было затоплено из-за прорыва водопровода, а на следующий день "Киевводоканал" отремонтировал водопровод, затопивший раскопки на Почтовой площади.

