Меркель 18 августа встретится с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в субботу, 18 августа, встречу с российским президентом Владимиром Путиным в своей резиденции в Мезеберге.
Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Речь будет идти о двусторонней повестке, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики", - сказал он.
Источник: ТАСС
13:55