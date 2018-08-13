Меркель 18 августа встретится с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет в субботу, 18 августа, встречу с российским президентом Владимиром Путиным в своей резиденции в Мезеберге.



Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.



"Речь будет идти о двусторонней повестке, точно будет затронута тема сирийского конфликта, который уже давно нас заботит, а также ситуация на востоке Украины и вопросы энергетики", - сказал он.

