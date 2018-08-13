Саакашвили заявил, что в США завели уголовные дела против Порошенко

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что в США возбудили уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко.



"Как только он (Порошенко. — Прим. ред.) перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко, осужденный в США по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах. — Прим. ред.), потому что ФБР завело на него папку дел", — заявил Саакашвили в интервью изданию "Страна", опубликованном в понедельник.



При этом политик уточнил, что уголовные дела, якобы возбужденные в отношении Порошенко, касаются офшорных счетов.



Ранее немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала, предположительно, документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах упоминается, в частности, и Порошенко.



Согласно публикации Sueddeutsche Zeitung, Порошенко в 2014 году якобы организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Президент заявлял, что будет рад любому расследованию офшорной деятельности и не имеет никаких скрытых счетов. Он пояснил, что создал офшор для передачи своей компании в управление "слепому трасту", по украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.



В конце июля 2017-го Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. Власти Украины выслали экс-губернатора в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

