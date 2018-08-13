Поклонская вышла замуж

Депутат Госдумы и бывший прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Об этом сообщает Daily Storm.



Мужем Поклонской стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв. А бракосочетание состоялось в Крыму на минувших выходных.



По словам источников, церемония выдалась "скромной, но со вкусом". Среди гостей были коллеги Поклонской по Госдуме, родственники, друзья и коллеги из силовых структур.



Другие подробности неизвестны. Праздник носил закрытый характер, а Поклонская отказалась комментировать свою личную жизнь.

