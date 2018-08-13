В Украине в ближайшие сутки ожидается жаркая погода без осадков

В Украине в ближайшие сутки 14 августа ожидается сухая жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр. Осадков в стране не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на юге до 22°; днем 29-34°. В Киеве 14 августа также без осадков; температура ночью 17-19°, днем 30-32°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 августа самая высокая температура днем была 37,1° в 2010 году, самая низкая ночью 8,1° в 1923 году.



В Украине 15 августа в западных, местами в северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз кое-где порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами до 37°, в западных областях 24-29°.



В Киеве 15 августа без осадков, лишь вечером местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 20°, днем 32-34°.



По состоянию на 9:00 понедельника температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах г.Киева 24°.

