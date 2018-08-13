AP: Google следит за передвижениями пользователей, даже если ему запретили это делать

Исследование Associated Press показало, что многие сервисы Google на айфонах и Android-устройствах хранят данные о передвижениях пользователей, даже если в настройках конфиденциальности отключена история местоположений.



Google заранее спрашивает у пользователя разрешения на то, чтобы приложения, например, Google Maps, использовали геолокацию. На странице поддержки Google сказано, что пользователи, отключившие ее, «блокируют доступ к данным о местоположении для всех приложений».



Журналисты Associated Press выяснили, что это не соответствует действительности. Эксперимент показал, что после того, как пользователи отключили историю передвижений, но не изменили настройки истории приложений и веб-поиска, некоторые сервисы Google продолжают автоматически сохранять данные о местоположении. В частности, компания использует геолокацию, когда пользователь открывает Google Maps, поисковик или погодное приложение на Android.



Исследователи из Принстонского университета подтвердили выводы журналистов.

В ноябре 2017 года журналисты Quartz выяснили, что мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google. Данные собирают в том числе на устройствах с вынутой SIM-картой и отключенной геолокацией.

