У Трампа нашли недосып

Президенту США Дональду Трампу необходимо хорошенько отоспаться, поскольку выглядит он чрезвычайно уставшим. Такое мнение выразил американский юрист и обозреватель Бен Стайн, передает CBC News.



По его словам, в последнее время многие, даже самые закоренелые республиканцы заметили, что глава государства «сделал несколько дурацких вещей». Эксперт считает, что дело может быть не в том, что Трамп впервые на госслужбе, и не в его взглядах, а в самом обычном джетлаге — синдроме смены часовых поясов.



Стайн, работавший спичрайтером у президентов США Ричарда Никсона и Джеральда Форда, рассказал, что раньше существовало правило: прибывать на мероприятия за рубежом нужно было за 48 часов. Это было необходимо, чтобы адаптироваться к новому часовому поясу.



«Однако с тех пор у нас были лидеры, любившие притворяться, что они Рэмбо и могут просто выйти из своего самолета после долгого полета и начать менять мир», — отмечает обозреватель. По его словам, подобная практика началась с Никсона, который по прилете в Китай сразу приступал к работе.



Юрист считает необходимым положить конец подобной практике. Он предлагает Трампу после прилета парковать самолет где-нибудь подальше и просто спать день-другой. «Может, он мог бы просто попробовать и посмотреть, начнет ли действовать разумнее?.. А неважно. Забудьте это», — написал Стайн.

