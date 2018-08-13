Украина предложила создать аналог "списка Магнитского"

Украина надеется на введение дополнительных санкций против российских чиновников, причастных к нарушению прав украинских политзаключенных. Об этом говорится в шестом иске против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает 112.ua.



"(Иск, - Прим. Ред.) описывает массовые нарушения прав человека, которые допускаются против украинских политзаключенных на территории РФ с конкретными фамилиями, причастных к этому российских чиновников, в том числе и чиновников. Это дает нам аргумент перед нашими международными партнерами по введению дополнительных персональных санкций против всего руководства РФ и причастных к данным политически мотивированным преследованиям чиновников, работающих в РФ", - сказал он.



Петренко подчеркнул, что Минюст также намерен предложить международным партнерам сформировать отдельный санкционный список наподобие "списка Магнитского". Он будет содержать в себе перечень лиц, причастных к похищению, лишения свободы, издевательству и пыткам над украинскими гражданами, которые являются политическими заключенными на территории России.



Глава Минюста рассчитывает, что ЕСПЧ будет оперативно рассматривать это дело и оно будет определено как приоритетное.



Отметим, что списком Магнитского назвали перечень лиц, согласно позиции его составителей, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского в 2009 году, другие грубые нарушения прав человека в Российской Федерации и серию крупных хищений денежных средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов, включающих Магнитского.

