Эрдоган обвинил США в попытке ударить Турцию "в спину"

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил Соединенные Штаты в том, что политика последних бьет Турцию "в спину" на фоне повышения Америкой тарифов на импорт стали и алюминия из страны. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на конференции в столице Анкаре, передает УНН со ссылкой на AFP.



"Вы действуете с одной стороны как стратегический партнер, а с другой стороны вы пускаете пулю в ногу своего стратегического партнера. Сначала мы вместе в НАТО, а затем вы хотите ударить своего стратегического партнера в спину, может ли такая вещь быть принятой?", - подчеркнул Эрдоган.



В последние дни в отношениях Турции и США, которые являются союзниками НАТО, наблюдается обострение напряжения.



Споры государств серьезно пошатнули турецкую лиру, которая в минувшую пятницу обновила очередной исторический рекорд и завершила день на отметке 6,41 лиры/доллар, хотя еще в начале прошлой недели ее стоимость по отношению к доллару составила 5,1.



Эрдоган заявил, что Турция сталкивается с "экономической осадой" со стороны США. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он удвоил тарифы на металлы.



Впрочем, Эрдоган посоветовал туркам не беспокоиться.



"Мы вовсе не тонем, и с нами не покончено. Динамика турецкой экономики твердая, сильная и здоровая, и будет такой", - подчеркнул президент.

