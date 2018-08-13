Евросоюз профинансирует строительство газопровода на юге Польши

Европейская комиссия объявила об инвестицииях в строительство газопровода Погорска Воля - Творзен на юге Польши протяженностью 168 километров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"Из европейского фонда регионального развития будет выделено 145,5 миллиона евро для инвестиции в строительство газопровода в Польше, который должен быть завершен в 2020 году. Этот газопровод позволит полякам иметь более надежную энергию по более приемлемым ценам", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Спар.



Этот газопровод является частью коридора Север-Юг, объявленного проектом "общего интереса" ЕС и включенного в 2017 году в десятилетний план развития, разработанный Европейской сетью операторов газотранспортных систем. Член Еврокомиссии по региональной политике Корина Крету назвала его "новым камнем в здании европейского рынка энергии, а также вкладом в диверсификацию источников энергии в Европейском союзе".



В материалах Евкомиссии сообщается, что коридор Север-Юг состоит из десяти различных проектов, из которых в настоящее время шесть софинансируются ЕС. Общий вклад Евросоюза в эти проекты за бюджетный период 2014-2020 годов составит 275 миллионов евро.

