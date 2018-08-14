«Восточные сладости 2»: 5 интересных фактов о сериале

Сегодня на телеканале «Интер» стартует долгожданное продолжение украинско-турецкого сериала «Восточные сладости» – запутанной истории о любви без границ. Главная героиня – молодая женщина, которая влюбляется в турецкого мужчину, ради него бросает мужа и уезжает жить в другую страну. Но на пути к счастью влюбленным придется столкнуться со множеством испытаний. Как уверяет режиссер Денис Елеонский, второй сезон картины будет более остросюжетным и динамичным – с новыми героями, новыми любовными линиями, детективными историями и непредсказуемым финалом. Следить за перипетиями сюжета 24-серийной мелодрамы телезрители могут с понедельника по четверг в 20:30. Накануне премьеры – несколько интересных фактов о втором сезоне сериала.



Звездный актерский состав

В главных ролях «Восточных сладостей 2» производства Star Media телезрители увидят полюбившихся актеров – известную актрису Евгению Лозу («Узнай меня, если сможешь», «Я приду сама», «Ведьма») и турецкого артиста, звезду «Великолепного века» Аднана Коча. А также – Якова Кучеревского, Анну Варпаховскую, Ольгу Атанасову, Шенай Ба, Дарью Южад.



Появятся новые персонажи и, соответственно, новые звезды. Так, во втором сезоне сыграет самый красивый мужчина мира – украинский актер Богдан Юсипчук. Обладатель титула «Мистер Украина» в этом году стал первым в истории нашей страны победителем международного мужского конкурса красоты – Mister Sea World 2018. В «Восточных сладостях 2» Богдану досталась роль бизнесмена Андрея, который приехал в командировку в Турцию и влюбился в турецкую девушку. Конечно же, семья его любимой против отношений дочери с иностранцем. Этой паре, как и главным героям истории, тоже придется побороться за свое счастье.



Кино на две страны

Съемки второго сезона «Восточных сладостей» проходили в двух странах – в Украине и Турции. Правда, часть «турецких сцен» снимали в Киеве. Например, турецкую квартиру главных героев обустроили в одном из особняков в украинской столице. «В Турции все красиво – и горы, и природа, – говорит режиссер Денис Елеонский. – В Украине стараешься хоть что-то новое найти, чтобы не повторяться в той же архитектуре. А там все новое, все интересное. В этом сезоне мы снимали в доме, которому 200 лет. Было непросто, но мы старались передать турецкую аутентичность, которую никто из туристов обычно не видит во время отдыха в этой стране».



Турецкая часть съемок в этот раз выпала на осень. Поэтому съемочной группе было работать намного комфортнее, чем во время съемок первой части сериала, которые проходили летом при 50-градусной жаре.



Традиции народов мира

В «Восточных сладостях 2» у зрителей будет возможность познакомиться с турецкими традициями, культурой и историей. «В этом сезоне у нас будет познавательный экскурс в годы эмиграции в Турции, – рассказывает режиссер. – Мы планируем рассказать историю предков главного героя – Кемаля. Это будет целая детективная линия, немного мистическая вначале. Но по мере развития событий станет понятно, что она, скорее, историческая. Мы затрагиваем реальные исторические события и показываем, как они повлияли на жизнь конкретной семьи. Хочется открыть для наших зрителей таинственную турецкую культуру, национальные традиции. В прошлом сезоне у нас была деревенская история, когда Татьяна и Кемаль отправились в путешествие в селение Гелькей, на родину Кемаля. По пути они попали на традиционную турецкую свадьбу, но до селения так и не добрались. В этом сезоне мы таки покажем его родовое поместье, а также многие этнические моменты и ритуалы. Например, у нас будет сцена похорон в Турции».



По сюжету во втором сезоне сериала пара главных героев переезжает жить на родину Татьяны, поэтому Кемалю приходится адаптироваться к жизни в Украине и знакомиться с нашей культурой. Например, с традициями празднования новогодних праздников. Турецкому актеру даже пришлось примерить на себя роль Деда Мороза! Не обошлось без казусов. «Был смешной случай во время съемок в детском саду, – вспоминает актриса Евгения Лоза. – Кемаль и Игорь были наряжены в костюмы Дедов Морозов. И когда они сняли бороды, вместо одного малыша «папа» прокричала половина детского садика. Было очень смешно. И, похоже, мы многого не знали о наших актерах (улыбается)».



Трудности перевода

На съемочной площадке «Восточных сладостей 2» постоянно присутствовал переводчик. Он помогал команде сериала общаться с главным героем и другими турецкими актерами. За время работы в сериале Аднан Коч выучил десяток слов на русском языке, однако для работы этого, безусловно, было недостаточно.



«Мы все ждали, что ко второму сезону Аднан выучит русский язык – и нам всем станет гораздо легче общаться, но этого не случилось, – признается Евгения Лоза. – Конечно, он знает больше русских слов, чем я турецких, но этого совсем не достаточно, чтобы полноценно поддерживать разговор на отвлеченные темы. В процессе съемок с ним несложно. Мы с Аднаном выработали свою манеру общения в кадре – и это сработало. А вот в жизни, вне камер, мы общались при помощи переводчика. У нас на площадке была смесь языков – английский-турецкий-русский. Мы каждый понемногу выучили и вот так общались. Я тоже турецкий язык специально не учила, но что-то слышала и запоминала. Знаю элементарные слова: привет, спасибо, пожалуйста, приятного аппетита, я тебя люблю. А еще очень много команд режиссера на площадке звучало на турецком».

