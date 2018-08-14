Лавров и генсек ООН обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем урегулирование в Сирии, а также ситуацию вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.



"Обсуждались перспективы повышения эффективности деятельности ООН, в том числе на направлении предотвращения конфликтов и миротворчества. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Общим мнением было то, что прогресс в разрешении кризисов находится в прямой зависимости от готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", — говорится в сообщении МИД.



"По его просьбе генсекретарь был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины", — отметили в российском МИД.

