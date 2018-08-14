Газманов прокомментировал запрет выступать на Украине и в Прибалтике

Российский певец и композитор Олег Газманов назвал политическими играми невозможность выступать на Украине и в странах Прибалтики.



"Я невыездной ни в Латвию, ни в Литву, ни на Украину. И в Латвии, и в Литве, и на Украине большинство людей меня хотят видеть. Я всегда собирал там полные залы. Я считаю это политические игры", — сказал Газманов журналистам.



Певец прилетел в Крым в рамках юбилейного гастрольного тура "50 лет на сцене" и выступит в Феодосии, Ялте и Евпатории.



В июле 2014 года сообщалось, что власти Латвии запретили Газманову въезд в страну. Следом певца в "черный список" внесла и Литва. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших в список, есть и Газманов. Список постоянно пополняется новыми фамилиями.

