Суд продлил Насирову срок ношения электронного браслета на 2 месяца

Суд продлил до 11 октября действие обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Он должен носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорта, не оставлять без разрешения Киевскую область, не общаться с другими фигурантами производства и появляться по первому вызову суда или правоохранителей.



Такое решение в понедельник, 13 августа принял Шевченковский райсуд Киева. Коллегия удовлетворила ходатайство прокуратуры. Об этом сообщает УП.



"Суд согласился с нашим мнением, согласился, что риски продолжают существовать", - пояснил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив. Сам Насиров заявил, что считает решение незаконным.



Во время заседания суд не успел продолжить чтение обвинительного акта, состоящего из 774 страниц. По словам прокурора, они планировали читать обвинительный акт, однако не успели из-за информации о минировании суда.



В то же время, срок действия обязанностей Насирова истекал 13 августа, поэтому их нужно было срочно продлевать или отменять.



"Мы уже третий месяц ни одной страницы не можем продолжать зачитывать", - подчеркнул Симкив. Во время заседания суд объявлял перерыв из-за сообщения о минировании.



Следствие считает, что Насиров течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".



В ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили Роману Насиров сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".



Сейчас досудебное следствие уже завершено. 6 декабря суд начал рассматривать дело по существу.



По требованию стороны защиты, представители обвинения должны зачитать весь текст обвинительного акта, содержащий 780 страниц. За полгода слушаний дела прочитано 245 из 774 страниц обвинительного акта, то есть меньше трети.



Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. Супруга внесла указанный залог.



15 июня 2018 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров САП о продлении процессуальных обязательств Насирову. Таким образом, он обязан носить электронный браслет, не уезжать из Киева, сдать заграничные паспорта, прибывать по вызову к следователю, судье или прокурору и сообщать об изменении места жительства.

